جدة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسحثت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، أثناء احتفالها بـ "اليوم العالمي للطفل 2022"، الدول الأعضاء على الاستثمار في الأجيال القادمة من خلال إعطاء الأولوية للتعليم والحصول على الرعاية الصحية للأطفال.ورحبت الهيئة بموضوع عام 2022 المتمثل في "الإدماج لكل طفل"، وذكّرت الجميع بأن الإدماج يتطلب إعطاء الأولوية لأكثر شرائح الأطفال ضعفا، بمن فيهم الفتيات واللاجئون والنازحون، حتى لا يتخلف أي طفل عن الركب ، مبرزة الآثار والظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على التمتع بحقوق الإنسان ولا سيما حقوق فئات المجتمع الأشد ضعفًا كالنساء والأطفال.ودعت المجتمع الدولي من إيجاد إتفاقية دولية ملزمة بقوة القانون بشأن إعمال الحق في التنمية بصفته حقا تمكينيا يعزز حقوق أطفال الأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم ويحميها ، مسلطة الضوء على استمرار التنكر والانتهاك لحقوق الأطفال الأبرياء الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الأجنبي ويعانون من الممارسات الوحشية التي يتعرضون لها على يد قوات الأمن، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وجامو وكشمير التي تحتلها الهند، ومسلمي الروهينغيا في ميانمار، مما أدى إلى تدمير المرافق التعليمية، وتسبب في الصدمات الجسدية والنفسية وحالات الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.كما حثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان على بذل كل جهد ممكن لتوفير الدعم الإنساني اللازم لهؤلاء الأطفال الضعفاء وإدانة هذه الممارسات الإجرامية بإعتبارها أعمال جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.// انتهى //15:26ت م0101