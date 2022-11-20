تبوك 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير تعليم المنطقة ماجد القعير الذي قدم لسموه تقريراً عن بداية سير الاختبارات للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام بتبوك .واطلع سموه على سير الاختبارات بالمنطقة ، مؤكداً الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.فيما ثمن مدير تعليم تبوك لسمو أمير المنطقة , حرصه وعنايته بالعمل التربوي والتعليمي في المنطقة واهتمامه المستمر بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات في مدارس المنطقة.// انتهى //15:34ت م0102