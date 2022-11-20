مالابو 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسبدأ الناخبون في غينيا الاستوائية اليوم، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وتشريعية محلية، دعي لها أكثر من 400 ألف ناخب، من أصل حوالي 1.5 مليون نسمة.ويتنافس على كرسي الرئاسة تيودورو أوبيانغ انغويما امباساغو، الذي يتولى الرئاسة منذ 43 سنة، مع مترشحين معارضين، هما بوينافينتورا مونسوي أسومو، الذي يترشح ضده للمرة السادسة، وأندريس إسونو أوندو الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى.وسينتخب الغينيون اليوم كذلك 100 عضو في مجلس النواب و55 من أصل 70 عضوًا في مجلس الشيوخ، وأيضا رؤساء المجالس المحلية.// انتهى //15:36ت م0104