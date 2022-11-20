الدوحة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، فيما يلي نصها:صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني حفظه اللهأمير دولة قطرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئاً سموكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.ومتمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد رئيس مجلس الوزراءالدوحة: 26 / 4 / 1444هـالموافق: 20 / 11 / 2022م// انتهى //22:28ت م0182