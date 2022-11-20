الدوحة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) اليوم، أن نوافذ بيع تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم 2022 ، سجلت بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة، في وقت كشف رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليارات دولار.فقد شهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يوماً، إذ ازدحمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.//انتهى//23:10ت م0183