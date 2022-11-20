الكويت 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسأعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم تسجيل عجز 3 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بانخفاض قدره 2ر72 % مقارنة بالسنة المالية السابقة.جاء ذلك في بيان صادر عن المالية للإعلان عن الحساب الختامي للإدارة المالية، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي وفقاً للمرسومين 131 و 132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية (2021 - 2022)، ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية ذاتها إلى مجلس الأمة.وتبدأ السنة المالية بدولة الكويت في 1 أبريل سنوياً، وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.//انتهى//23:15ت م0184