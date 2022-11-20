جدة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسحضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم حفل القنصلية العامة لسلطنة عُمان بجدة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق "ذا فينيو".وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل القنصل العام لسلطنة عمان بجدة مبارك بن حمد الهنائي.حضرَ الحفلَ مساعد المدير العام بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم الصبحي، وعدد من المسؤولين بالقنصلية العامة لسلطنة عُمان بجدة.// انتهى //23:28ت م0186