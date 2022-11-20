منفذ سلوى 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسأكملت حديقة "هيا سلوى " جاهزيتها بتوفير مجموعة من المرافق و الخدمات الترفيهية والمطاعم والكافيهات والمقاعد والطاولات على مسطحاتها الخضراء لاستقبال مشجعي كأس العالم.ووضعت شاشات كبيرة لمشاهدة مباريات كأس العالم وبعض المجسمات للاعبي كرة القدم وسط أجواء احتفالية بهذه المناسبة الكروية؛ للقادمين برا عبر منفذ سلوى؛ وبعض المخيمات للضيوف للتعريف بعادات وتقاليد الشعب السعودي.من جهته أوضح مدير المشروع المهندس عبدالمحسن الشبلان؛ أنه ستقام فعاليات متنوعة للزوار؛ مع وجود عربات للأطعمة المتنقلة، و شاشات عملاقة لمشاهدة المباريات؛ ومواقف للسيارات، مشيراً إلى أن الموقع يتسع لأكثر من ستة آلاف زائر وسط خدمات متكاملة وجاهزية عالية .يذكر أن الحديقة تقع على كورنيش سلوى بالقرب من منفذ سلوى ومنطقة خدمات النقل الترددي للمشجعين.// انتهى //23:31ت م0187