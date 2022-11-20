الباحة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واستابع الجمهور الرياضي من أهالي منطقة الباحة والمقيمين مساء اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم والمباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة جهزت نحو 18 موقعاً مزودة بنحو 32 شاشة عرض كبيرة ، إلى جانب تهيئتها بكل ما يحتاجه الحضور.وبين أنه جهزت ثلاثة مواقع في مدينة الباحة في منتزه رغدان ومركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات وفي الساحة العامة بوسط مدينة الباحة، وفي محافظة الحجرة جهزت الساحة الشعبية بجوار البلدية والمركز الحضاري، وفي محافظة القرى في منتزه الثروة الوطني، بينما وضعت بلدية المخواة الشاشات في موقعين في الساحة الشعبية وفي ملعب الغرفة.وأضاف الدكتور السواط أن بلدية غامد الزناد جهزت ملعب البلدية بالمحافظة وفي بلجرشي جهز المركز الحضاري بالبلدية، وفي محافظة قلوة جهز منتزه الفرشة، مؤكداً بأنه زودت تلك الموقع بكل ما يحتاجه الجمهور الرياضي من أماكن للجلوس والبوفيهات والمطاعم، فضلاً عن الخدمات البلدية التي هيئت للحضور.وتفاعل الجمهور مع حفل الافتتاح، متمنين التوفيق لمنتخبنا الوطني ولجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.// انتهى //23:40ت م0189