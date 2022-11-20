الرياض 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شهد معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل مساء اليوم حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي التي بلغت مليوناً وخمسمئة ألف ريال، وذلك بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بفندق فورسيزونز الرياض في برج المملكة.وبدأ الحفل بالسلام الملكي، تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية الدكتور عوض العمري، كلمة قدّم فيها التهنئة للفائزين بجوائز التميز البحثي لمجلة الدكتور سليمان الحبيب، وكذلك خريجي وخريجات الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستواصل دعمها اللامحدود للطاقات الوطنية، والتوسع في أنشطتها وبرامجها التدريبية من أجل تطوير الكفاءات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وهنأ الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز، كما قدّم شكره وتقديره للقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج الأكاديمية المتنوعة.بعدها ألقت الخريجة لمى العنزي كلمة الخريجين، عبرت فيها عن فخرها بما وصل إليه الخريجون من مستويات علمية عالية، مقدمةً شكرها للقائمين على برامج الأكاديمية.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئيًاً عن أنشطة الأكاديمية، تلاه مسيرة الخريجين، ومن ثم أداء قسم التخرج، بعدها أُعلن عن أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي.وفي ختام الحفل التقط الخريجون والباحثون صورة تذكارية مع معالي وزير الصحة وقياديي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.وعبر رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور سليمان الحبيب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة ولمعالي وزير الصحة، مؤكداً أن ذلك يأتي تجسيد لاهتمام الدولة بالقطاع الصحي العام والخاص، وهنأ كافة الخريجين متمنياً لهم حياة عملية موفقة، كما هنأ الفائزين بجوائز البحث العلمي، مشيراً إلى أن المجموعة ستمضي في توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف ودعم مسيرة البحث العلمي تماشياً مع رؤية المملكة.من جانبه عبر الفائز بجائزة التميز العلمي عن شكره وتقديره لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، للجهد العلمي والاجتماعي النوعي المتواصل الذي تقدمه، ومن ضمنه هذه الجائزة التي تستمد قيمتها من مصداقيتها العالية وأهدافها النبيلة، التي جعلتها من أهم الجوائز العلمية.// انتهى //23:52ت م0190