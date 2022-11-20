ساو باولو 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسمنحت الهيئة الدائمة وبإجماع أعضاء مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي كافة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، درع الشخصية المؤثرة في مواجهة الكراهية ونشر التسامح لعام 2022، نظير جهوده الكبيرة وإسهاماته الفاعلة في نشر قيم التسامح ونبذ الكراهية وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، وتقديرا وعرفانا بدوره البارز في التصدي للغلاة والمتطرفين، عبر مسيرة دعوية حافلة بالعطاء مستمرة منذ 35 عاما.وتسلّم الدرع نيابة عن معالي الوزير، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الـ 35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بحضور الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر .// انتهى //23:53ت م0191