الدوحة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسشهد أكثر من 40 ألف مشجع من أنحاء العالم الافتتاح الرسمي لمهرجان الفيفا للمشجعين، في حديقة البدع بالدوحة، الذي يستهدف الجمهور خلال منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أول نسخة من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط.وجاء افتتاح المهرجان، قبل يوم واحد من انطلاق المونديال، واستمتع الحضور بموسيقى دي جي، وعروضٍ للألعاب النارية، إضافة إلى أغنية "توكو تاكا"، النشيد الرسمي لكأس العالم في قطر، بمشاركة النجمة اللبنانية ميريام فارس، والنجم العالمي مالوما.ويستقبل المهرجان جماهير كرة القدم طوال أيام البطولة، على مدى 29 يوماً، حتى ختام المنافسات في 18 ديسمبر، ويتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات، بما فيها بث مباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، مع إطلالة ساحرة على منطقة الأبراج بالخليج الغربي، وحفلات لعدد من أشهر الفنانين في العالم، إضافة إلى عدد كبير من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والعالمية.وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن مهرجان الفيفا للمشجعين يجسد المزايا الفريدة لمونديال قطر 2022، مشيراً إلى أنه يمثل وجهة شاملة تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة متميزة طوال أيام البطولة العالمية.ووصف الذوادي المهرجان بالملتقى الذي يتهافت عليه مشجعو المونديال، حيث يجمع الآلاف من جماهير كرة القدم من أنحاء العالم، لقضاء أوقات رائعة والاحتفال بشغفهم برياضة كرة القدم، وسط أجواء رائعة، مع العديد من العروض والأنشطة الثقافية والترفيهية وإطلالة مذهلة على كورنيش الدوحة.ويستقبل المهرجان المشجعين يوم 20 نوفمبر من الساعة 4 مساءً حتى 2 من صباح اليوم التالي، وخلال الفترة من 21- 29 نوفمبر من 11 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل، وفي الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من 4 مساءً حتى 2 صباحاً.ويقع مهرجان الفيفا للمشجعين بالقرب من ثلاث محطات في مترو الدوحة، هي الخليج الغربي قطر للطاقة على الخط الأحمر، والبدع على الخطين الأحمر والأخضر، إلى جانب محطة الكورنيش على الخط الأحمر (فقط لخروج الجمهور من المحطة إلى موقع المهرجان).ويجري نقل المشجعين بين موقع المهرجان وملاعب كأس العالم باستخدام حافلات النقل السريع، إضافة إلى تخصيص مواقع لتحميل وتنزيل ركاب مركبات الأجرة وسيارات التطبيقات الذكية، وبإمكان الجمهور الوصول إلى حديقة البدع سيراً على الأقدام من منطقة الكورنيش.// انتهى //23:54ت م0192