الدوحة 27 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 21 نوفمبر 2022 م واسأعرب المدير الفني لمنتخب الإكوادور الأرجنتيني غوستافو الفارو عن سعادته بفوز منتخبه على المنتخب القطري في افتتاح نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 بملعب البيت مساء اليوم.وأوضح المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن البداية الجيدة للمنتخب في المونديال ستمنح اللاعبين دافعا معنويا عاليا للمضي في طريق الانتصارات، مؤكداً أن التفوق على المنتخب القطري لم يكن سهلا.وأشار إلى أن فريقه كان أكثر تركيزا في المباراة، وسجل هدفين وحقق الفوز، متمنياً أن يكتمل تعافي قائد فريقه أينر فالنسيا من الإصابة واللحاق بمباراة هولندا الثانية لقيمته الفنية العالية.من جانبه عبر كابتن منتخب الإكوادور وأفضل لاعب في المباراة إينر فالنسيا عن سعادته بفوز منتخب بلاده اليوم، مؤكداً أن اللاعبين كانوا أكثر حرصا على أن تكون المباراة الأولى مميزة للمنتخب في مسيرته في البطولة، كاشفاً عن طموحاته الكبيرة للمنتخب الإكوادوري في النسخة الحالية من المونديال مع بقية عناصر المنتخب لتحقيق أفضل النتائج .// انتهى //00:03ت م0001