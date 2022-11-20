الرياض 27 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 21 نوفمبر 2022 م واسشهدت مباراة المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري في افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حضوراً جماهيرياً كبيرا بلغ عدده 67372 مشجعاً داخل إستاد البيت.وسجل المنتخب القطري اليوم أول مشاركة له في تاريخ البطولة التي انطلقت في العام 1930، ونال سعد الشيب حارس مرمى قطر أول بطاقة صفراء في البطولة في الدقيقة 15، وسجل اللاعب إينر فالنسيا، أول هدف، بجانب تسجيله أول ثنائية في الدقيقتين 16 و31 وأول ضربة جزاء في مونديال 2022.وكان نصيب المنتخب القطري في هذه المباراة 4 بطاقات صفراء لكل من سعد الشيب والمعز علي، وكريم بوضياف، وأكرم عفيف، ومن منتخب الإكوادور نال كل من موسى كايسيدو، وجيجسون مينديز البطاقة الصفراء.وأدار المباراة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو الذي حصل على الرخصة الدولية في عام 2010.وكانت نسبة استحواذ المنتخب القطري في المباراة 40 % مقابل 46 % للإكوادور، و 14 % في المنافسة بينهما، وكانت حالات التسلل 7، منها 3 للمنتخب القطري، أما المخالفات فكانت 30 مخالفة بواقع 15 لكل منتخب، أما الضربات الركنية فواحدة لقطر و3 للإكوادور.// انتهى //01:02ت م0003