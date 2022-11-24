إسلام آباد 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه لجميع القوى السياسية في البلاد إلى بدء حوار وطني لتبني استراتيجية تهدف إلى حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.واهتمت لليوم الثاني على التوالي بتهنئة القيادات الباكستانية بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباريات كأس العالم لكرة القدم.وأخبرت عن اتفاق باكستان واليونان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز فرص الهجرة النظامية.وتناولت لقاء وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر، مع وزير خارجية البرتغال جوا كراوينو على هامش المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد في فاس بالمملكة المغربية.وفي الشأن الإقليمي والدولي تطرقت صحف إسلام آباد إلى الهجوم الذي وقع في مسجد بالعاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وطرح الصين المزيد من حوافز السياسة النقدية لتجنب الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.// انتهى //07:24ت م0011