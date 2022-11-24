سيئول 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 59089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و784 ألفا و142 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم.كما سجلت البلاد 59 وفاة إضافية مرتبطة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و223 حالة.// انتهى //07:32ت م0012