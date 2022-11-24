جدة 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز المظيلف والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم .// انتهى //07:54ت م0013