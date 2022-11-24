الرياض 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد صرف مبلغ (52) ريالاً للطن، لفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بــ (1700) ريال للطن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن "تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنه بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكافة المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي".يُذكر أن المؤسسة أعلنت مؤخراً عن اقفال موسم شراء القمح للعام 1443/1444هـ (2022م)، وذلك بتوريد صافي كمية (538,436) طناً، وبقيمة إجمالية بلغت نحو (934) مليون ريال.// انتهى //08:43ت م0015