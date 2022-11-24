نجران 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسأكد رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي تقيمه وزارة التعليم تحت شعار "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، يواكب التطور فالبحث العلمي والابتكار الذي تشهده المملكة؛ لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وفقاً لآخر التطورات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات البحث والابتكار؛ لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والازدهار الوطني.وأوضح الدكتور الخضيري، أن المؤتمر سيسهم في التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات من خلال خلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية، وإيضاح أهمية البحث العلمي والابتكار وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الجامعة حققت عددًا من الجوائز على مستوى العالم في المجالات البحثية وتهدف من المشاركة في المؤتمر إلى تطوير منظومتها البحثية والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال.// انتهى //09:23ت م0017