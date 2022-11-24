جدة 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 3 مساء اليوم.// انتهى //09:24ت م0018