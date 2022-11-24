الرياض 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسكشفت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم، عن نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022 م.وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال)، مقابلَ (95 مليار ريال) خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال)، بنسبة (30.9%)، وبلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 م (100 مليار ريال)، مقابلَ (70 مليار ريال) خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال)، بنسبة (43.4%).ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال)، مقابل (25 مليار ريال) خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (3.4%)، في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال)، مقابلَ (47 مليار ريال) خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة (26.9%).من جانب آخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)، كما بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال)، مقابلَ (274 مليار ريال) خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (126 مليار ريال)، بنسبة (46.1 %).وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال)، مقابلَ (204 مليارات ريال) خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (117 مليار ريال)، بنسبة (57.3 %)، وبلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ، مقابلَ (69 مليار ريال) خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (9) مليارات ريال، بنسبة (13.1 %).في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) ، مقابلَ (145 مليار ريال) خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (36 مليار ريال)، بنسبة (25.1 %).يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، حيث تقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.// انتهى //09:46ت م0019