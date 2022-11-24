القاهرة 30 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 24 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتضافر جهود كل أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً في القضاء.واهتمت بلقاء القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بنظيره اليوناني نيكولاوس، تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين.وسلطت صحف الخميس الضوء على مطالبة مصر بضرورة خفض التصعيد حقناً للدماء وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها العراق وسوريا خلال الأيام الماضية.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينة، مبرزة ارتفاع حالة التأهب الأمني بعد حدوث انفجاران بمدينة القدس، وذلك غداة استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الإحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية.وتحدثت صحف القاهرة عن إصابة 68 شخصًا جراء زلزال ضرب غرب تركيا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر.// انتهى //09:49ت م0020