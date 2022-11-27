الطائف 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف.واستمع سموّه لشرح عن العمل الأمني والجهود التي تقوم بها جميع إدارات الأمن العام بالمحافظة، منوهاً بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الحكيمة, وبالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المحافظة في حفظ الأمن والأرواح والممتلكات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.فيما ثمّن اللواء اليوسف لسمو محافظ الطائف, متابعته الدائمة لأعمال القطاعات الأمنية بالمحافظة.// انتهى //19:15ت م0106