الرياض 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واساختتمت بالأمس البطولة الرابعة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني لرياضة Valorant الإلكترونية التي أقيمت في مقر "قمة المنافسة السعودية" بالمدينة الإعلامية بمدينة الرياض، بتتويج نادي Falcons بالمركز الأول، تلاه نادي Nobles، فيما ذهب المركز الثالث لنادي Triple، في حين خطف على مستوى الأفضلية الفردية للمشاركين، اللاعب Mohvalo/Moe من نادي Falcons لقب أفضل لاعب في رياضة Valorant الإلكترونية، للمرة الثانية على التوالي.وكانت بطولة VALORANT قد شهدت مشاركة ستة أندية، هي (Triple Esports - Phoinix Esports - Team Falcons - Nobles وTwisted Minds - The Ultimates)، أظهر لاعبوها مهارة عالية، اقترن بالإصرار والتنافس والندية.من جهته أوضح مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن "بطولة VALORANT إحدى البطولات التي شهدت إثارة في منافساتها وأحداث ولحظات حماسية، وشراسة في كثير من المواجهات، منوهاً بعدد المشاركين ومهارتهم، التي تؤكد أحقيتهم بالفوز، وهو ما تحقق لفريق "Falcons" الذي ظفر بالمركز الأول نظير أداءٍ متميزٍ بدأ به هذه البطولة وبذات التميز ظل يقدم نفسه حتى الأمتار الأخيرة من آخر مواجهة، وضعه في طليعة ترتيب المشاركين.ولفت الانتباه في ختام حديثه إلى سعي اتحاد اللعبة إلى مواصلة تنظيم هذه البطولات، ذات الإسهام بشكلٍ رئيس في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المنطقة، لاسيما مع الفرصة الذهبية التي يقدمها الدوري السعودي الإلكتروني للاعبين على صعيد تنمية مهاراتهم وأدائهم، وفتح آفاق لهم ليقفوا على أساليب اللعب المختلفة لكلٍ منهم، وهذا بالتحديد ما سيرفع من سقف الطموحات للمنافسة بجدية وقوة على المستوى الدولي.// انتهى //19:16ت م0107