‎المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، فيما سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع بمجموع 939 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في موقع المشروع المجاور مدينة الملك سلمان الطبية.ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع في مرحلته الأولى استكمالا لجهود أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بهدف تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية لتهيئة البنية التحتية للمشاريع السكنية والتي تشمل جميع الخدمات والمرافق العامة وذلك في إطار السعي المتواصل إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.يُذكر أن مشروع الجوار السكني الذي يقع على مساحة 340 ألف متراً مربعاً، يوفر 1227 وحدة سكنية في كلا المرحلتين الأولى والثانية، وينقسم المشروع إلى 13 بلوك سكني نموذجي يضم 59 عمارة سكنية بمساحات شقق سكنية متنوعة تتراوح بين 136-272 متراً مربعاً، وتشمل نماذج متعددة من شقق الدوبلكس والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصل إلى 5 غرف نوم، في حين تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمجموع 288 وحدة سكنية في 18 عمارة سكنية على الشريط التجاري للمشروع، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع إلى 49%، فيما تتواصل أعمال دعم مشاريع الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين والمساهمة في رفع مستوى الإنجاز في المشاريع السكنية وتوفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ودعم تلك المشروعات بالمرافق والخدمات اللازمة بما يسهم في توفير أسلوب حياة متكامل يعزز جودة الحياة بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //19:26ت م0108