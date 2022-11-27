الدوحة 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسوضع المنتخب المغربي قدماً في الدور ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022) بفوزه على بلجيكا، المصنفة ثانية عالمياً، 2-صفر الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبدالحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2).وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.ورد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خسارته أمامها صفر - 1 في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وبات قريبا من تكرار إنجازه في عام 1986 عندما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.في المقابل، منيت بلجيكا بخسارتها الأولى أمام منتخب أفريقي في العرس العالمي وتنتظرها قمة ملتهبة أمام كرواتيا الوصيفة في الجولة الثالثة الأخيرة الخميس المقبل، فيما يلعب المغرب مع كندا في اليوم ذاته.وأوقف المغرب السلسلة القياسية لبلجيكا ناحية عدد الانتصارات في دور المجموعات والتي بلغت ثمانية معادلة البرازيل (1986-1994 ، 2002-2010).كما هي الخسارة الـ22 لبلجيكا في النهائيات مقابل 21 فوزا و9 تعادلات.// انتهى //19:27ت م0109