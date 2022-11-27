الرياض 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسكشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عن مشاركة العديد من النساء القياديات والملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من مختلف دول العالم خلال القمة العالمية في الرياض التي ستُعقد ابتداءً من 28 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2022.ويُساهم وجود مثل هؤلاء القياديات الملهمات في القمة العالمية في تعزيز أهمية تمكين المرأة في صناعة القرار والقيادة في قطاع السفر والسياحة حيث تشغل النساء 54% من عدد القوى العاملة ككل في قطاع السياحة، فيما تتولى امرأة واحدة منصب وزير السياحة من بين كل 5 وزراء سياحة في دول العالم.ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دولة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، والأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا ومعالي وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي، إيلينا كونتورا، إلى جانب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق "هيلينغ"، آن بيجينج، والرئيسة التنفيذية العالمية لمجموعة فنادق ودور الضيافة "جاي إل إل"، جيلدا بيريز ألفارادو.وستُشارك هذه الشخصيّات النسائية الرائدة عالميًا في العديد من الجلسات الحوارية في المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى جانب قادة صناعة السياحة والممثلين الحكوميين من كل دول العالم، بهدف توحيد الجهود المشتركة لدعم تعافي القطاع من أجل الانتقال إلى مرحلة مستقبلية يكون فيها قطاع السفر والسياحة أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.// انتهى //20:05ت م0112