الدوحة 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسحقق المنتخب الكوستاريكي فوزاً صعباً على نظيره الياباني بنتيجة 1 - صفر، في مباراتهم التي لعبها المنتخبان - اليوم - بإستاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022، لتسدي كوستاريكا بهذا الفوز خدمة كبيرة للمنتخب الألماني قبل مواجهته نظيره الأسباني المقرر أن تلعب في وقتٍ لاحق اليوم.وسجَّل لاعب المنتخب الكوستاريكي كيشر فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليمنح به منتخبه 3 نقاط ثمينة بعد الخسارة القاسية التي منوا بها في الجولة الأولى بسباعية أسبانية، عكس ذلك تماماً فشل المنتخب الياباني في تحقيق فوزٍ ثانٍ، بعد أن صعق الألمان في أولى الجولات بثنائية نظيفة، منحته فوزاً مهماً وثميناً على الصعيد النقطي والمعنوي، وهو الأمر الذي توقعه الفنيوون والمتابعون لليابانيين، إذ كان من المفترض أن يعطيهم حافزاً وأفضلية معنوية مساء اليوم، إلا أن ذلك لم يحدث إذ خسر هذا اللقاء.وفي المقابل، كان الألمان يواجهون خطر الخروج والإقصاء من الدور الأول في المونديال، لو أن اليابانيين فازوا أو تعادلوا على أقل تقدير، الأمر الذي بدَّل الحال الألماني ليتنفس لاعبوه ومدربه الصعداء بإحياء أمل البقاء والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة الثانية من كأس العالم، بدءاً من لقائهم مساء اليوم بالمنتخب الإسباني المنتشي بفوزٍ عريض بسباعية كانت أكبر نتيجة فوز تسجل في الجولة الأولى..يذكر أن المنتخب الياباني سيواجه نظيره الإسباني الخميس في آخر الجولات للمجموعة الخامسة، في ذات الوقت الذي يلعب فيه المنتخب الألماني ضد المنتخب الكوستاريكي لحساب ذات المجموعة.// انتهى //20:25ت م0113