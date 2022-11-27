بغداد 3 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق جيوفاني أيانوتشي.وجرى -خلال اللقاء- بحث ومناقشة استمرار التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في مجال تطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي وإسناد جهود المؤسسة العسكرية في جميع المستويات، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.//انتهى//20:58ت م0115