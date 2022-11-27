سياسي / رئيس الوزراء العراقي يبحث مع قائد بعثة الناتو تعزيز التعاون العسكري
الأحد 1444/5/3 هـ الموافق 2022/11/27 م واس
بغداد 3 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واس
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق جيوفاني أيانوتشي.
وجرى -خلال اللقاء- بحث ومناقشة استمرار التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في مجال تطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي وإسناد جهود المؤسسة العسكرية في جميع المستويات، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.
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20:58ت م
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