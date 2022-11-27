الرياض 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.وفي بداية الجلسة رحب سموه بمعالي وزير الداخلية المصري، منوهًا بالتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.كما شهدت الجلسة توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة.حضر جلسة المباحثات معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.فيما حضر من الجانب المصري مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء عادل السيد عبدالعزيز جعفر، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية.// انتهى //21:05ت م0116