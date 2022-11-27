أبها 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واسوَقَّعَت جامعة الملك خالد اتفاقيتي شراكة مع الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وذلك لتنفيذ وإعداد الخطط المشتركة الخاصة ببرنامج المدن الصحية والأماكن المعززة للصحة وجودة الحياة بالشؤون الصحية، وبرنامج مدينة أبها الصحية.وشهد معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي توقيع الاتفاقيتين في مقر المدينة الجامعية بالقرعاء، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بعسير، خالد بن عائض عسيري، ومنسق برنامج مدينة أبها الصحية حسين الزيداني.وتهدف الاتفاقيتان إلى التعاون المشترك في تنفيذ معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية والأماكن المعززة للصحة وجودة الحياة، وإعداد الخطط المشتركة والدعم اللوجستي في جميع الفعاليات والأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات وأنشطة توعوية ترتقي ببرنامج المدن الصحية.// انتهى //21:47ت م0119