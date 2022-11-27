الرياض 03 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 27 نوفمبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق اليوم، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أوزبكستان للشأن الأفغاني عصمة الله إيرغاشيف، والوفد المرافق له، للاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في جمهورية أوزبكستان.وبحث الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا الفرص الممكنة للمشروعات التنموية في جمهورية أوزبكستان.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية دعم حكومة أوزبكستان بعدة قروض تنموية، إذ قدَّم الصندوق 11 قرضاً تنموياً؛ للإسهام في تمويل تنفيذ 11 مشروعاً في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والإسكان بمبلغ إجمالي قدره 276 مليون دولار، اكتمل تنفيذ 5 مشروعات منها، وجاري التنفيذ لـ 6 مشروعات حالياً.// انتهى //21:55ت م0120