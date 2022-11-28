الدوحة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسأكد مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره السويسري، غداً على إستاد 974 ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "نحن مستعدون لمواجهة المنتخب السويسري، إذ وضعنا التشكيلة المناسبة"، واصفاً إياها بالمفاجأة، مستنداً في ذلك بحسب قوله على فلسفة كروية خاصة بالبرازيليين عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، أبرز ملامحها القدرة على تحقيق التناغم عند الحاجة إلى تعويض غياب أي لاعب، ومقللاً من تأثير الضغط الذي قد يُمارس عليهم داخل أرضية الملعب، ودليل ذلك أنهم لا يغيّرون من طريقة وأسلوب لعبهم، لقناعة يؤمنون بها ومبدأ كروي لديهم في البرازيل، وتحديداً في حالة اللعب تحت الضغط فإن الواجب أن يكون العطاء والأداء بالشكل المعهود.وعن إصابة نجم البرازيل الأول حالياً لاعب خط الهجوم نيمار، كشف المدرب البرازيلي أن نيمار شعر بألم في كاحله خلال سير المباراة، إلا أنه حاول بمساعدة الجهاز الطبي مواصلة اللعب ظناً منه أنها مجرد كدمة قوية، واستطاع رغم ذلك تقديم مستوى جيد خلال 11 دقيقة، قبل أن يتعرض لاحتكاك قوي، أكد أن الآلام التي يشعر بها إصابة في الكاحل.واعترف المدير الفني لمنتخب البرازيل بارتكابه خطأً في حالة دانيلو، إذ كان ينبغي له أن يوفّر بديلاً عنه، مشيداً في هذا الصدد بدانيلو ونيمار لاعبان رائعان ويقدّمان تضحيات من أجل الفريق، مجدداً تأكيداته بأن اللاعبان سيواصلان اللعب في كأس العالم، وسيكونان في كامل جاهزيتهما في المواجهات المقبلة، متباهياً في ختام حديثه لوسائل الإعلام، متظاهراً بالثقة المستمدة من قائمة تضم 26 لاعباً، جميعهم مستعدين للعب، فقط ينتظرون فرصة إشراكهم وبما يمكنهم من خدمة القميص البرازيلي.من جهته أكد مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين جاهزية لاعبيه لخوض هذه المواجهة القوية أمام منتخب البرازيل، كاشفاً عن طريقة لعبه المعتمدة لهذه المباراة، المتمثلة في التركيز على نقاط قوة المنتخب السويسري، الاعتماد على أسلوب الضغط العالي من البداية، حتى ضمان الفوز وحسم التأهل للدور المقبل، مبدياً ارتياحه بقدرة لاعبيه على تحقيق طموحه وطموح كل السويسريين، لاسيما وقد عوّدوا محبيهم على تأدية المطلوب منهم بدقة متناهية، لذا أرفع شعار التحدي في هذه المواجهة باطمئنان، فالرهان على لاعبين مهرة ومجموعة متميزة، طالما كانوا السبب الرئيس في تسهيل مهمتي كمدرب.وفي تعليق المدرب ياكين، حيال الغيابات في صفوف المنتخب البرازيلي، التي يتصدر قائمتها المهاجم نيمار والمدافع دانيلو، قال: "لا اعتقد أن غيابات المنتخب البرازيلي ستكون ذات تأثير على مجريات المباراة، لذا عمدنا إلى وضع خطتنا التي ستضمن لنا الفوز، دون الاهتمام والنظر إلى من يلعب أو يغيب في الفريق المنافس، لأن الأهم إيجاد أنجع الطرق للوصول إلى مرمى الخصم وتسجيل الأهداف، وعدم السماح للمنافس بفرصة لتنظيم صفوفه أو هجماته، والعمل بتركيزٍ عالٍ وضغط كبير لإيقاف كل محاولاته لذلك".// انتهى //01:51ت م0003