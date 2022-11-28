عام / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير
الاثنين 1444/5/4 هـ الموافق 2022/11/28 م واس
أبها 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
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