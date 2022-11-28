أبها 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦ مساءً.// انتهى //07:09ت م0011