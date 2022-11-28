القدس 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بتصريحات المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، والتي حذر فيها من مخططات الاحتلال لتوسيع الاستيطان، وإعطاء صفة شرعية له، وهو مرفوض طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، وكذلك قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر جميع أشكال الاستيطان غير شرعي .وتداولت صحف الاثنين انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 من الشهر الجاري من خلال برنامج فعاليات شعبية انطلقت في فلسطين وعواصم العالم، مبينة أن هناك زيادة في التعاطف العالمي اتجاه التعامل مع القضية الفلسطينية، وعدالتها ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وتناولت على صدر صفحاتها الأولى مطالبات 198 منظمة دولية الجنائية الدولية بفتح تحقيقات في جرائم الاحتلال.// انتهى //07:36ت م0012