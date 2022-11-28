إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف بأن الانتخابات المقبلة ستقعد في موعدها المقرر بعد أغسطس المقبل، وأن حكومته تركز في الوقت الحالي على تحسين الوضع الاقتصادي.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب شتوية على المحتاجين في إقليم السند الباكستاني.وأخبرت عن استلام الجنرال ساحر شمشاد ميرزا أمس مهام منصبه الجديد رئيساً لأركان القوات المسلحة الباكستانية خلفاً للفريق أول نديم رضا الذي أحيل إلى التقاعد من الخدمة العسكرية.وأشارت في الشأن الأمني إلى تكثيف أجهزة الأمن الباكستاني عمليات ملاحقة عناصر الخلايا الإرهابية في إقليم البنجاب ضمن جهودها للسيطرة على الإرهاب الداخلي.وتطرقت إلى بدء باكستان والصين تنفيذ ترتيب جديد للتسويات المالية عن طريق تحويل العملة الصينية اليوان مباشرة إلى الروبية الباكستانية، من دون المرور بالدولار الأميركي.وعرجت صحف الاثنين على ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 321 قتيلاً، وإعلان الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا بعد تعرضها لانهيارات أرضية مميتة، واتساع رقعة الاحتجاجات ضد الإغلاق الذي فرضته السلطات الصينية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.// انتهى //07:37ت م0013