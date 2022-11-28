جدة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على محافظات أضم والليث والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مراكز بني يزيد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم.// انتهى //08:24ت م0014