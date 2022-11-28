سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
الاثنين 1444/5/4 هـ الموافق 2022/11/28 م واس
القدس 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية .
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس وقلقيلية ورام الله، ترافق معها اقتحام ومداهمة عدة منازل فلسطينية .
وفي السياق ذاته، هاجمت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ لإجبار الصيادين الفلسطينيين على وقف عمليات الصيد.
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