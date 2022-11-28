القدس 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية .وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس وقلقيلية ورام الله، ترافق معها اقتحام ومداهمة عدة منازل فلسطينية .وفي السياق ذاته، هاجمت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ لإجبار الصيادين الفلسطينيين على وقف عمليات الصيد.// انتهى //08:36ت م0015