الباحة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //09:18ت م0016