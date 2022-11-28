الخرطوم 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واستستضيف السودان بعد غد الاجتماع العادي رقم 48 لوزراء خارجية دول الإيقاد بصفته رئيسا للدورة الحالية، فيما ينعقد يوم غد الاجتماع الفني للخبراء تحضيراً للوزاري.وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إن الاجتماع سيتناول موضوعات تتعلق بتحقيق السلم والأمن في دول "الإيقاد" ومعالجة مسائل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، إضافة للبحث في النزاعات داخل الدول وما بينها من أجل بسط الاستقرار والسلام في منطقة الإيقاد.وتشمل الدول المؤسسة للإيقاد السودان، كينيا، أثيوبيا، يوغندا، جيبوتي والصومال وهي الدول الأعضاء بالمنظمة بينما علقت أريتريا عضويتها في العام2007.// انتهى //19:06ت م0157