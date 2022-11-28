بريدة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن البنية الأساسية لمهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب تم تجهيزها لتكون بمستوى عالمي عالٍ.جاء ذلك عقب زيارة سموه اليوم، مهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.وأبدى فخره بما شاهده من جاهزية عالية للبنية الأساسية في موقع فعاليات واحة المانعية، التي عملت بجهود الرعاة وبمشاركة القطاعات الحكومية بإشراف إمارة المنطقة ومحافظة المذنب.وقال سموه: "ما يميز الفعاليات وجود مشاركين من دول خليجية وعربية ومن أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى أن الموقع يشهد إقبالاً كونه أصبح متنفساً للمتنزهين من الأهالي وزوار المنطقة.ورحب سمو أمير القصيم بالمشاركين في تنظيم الفعاليات من المستثمرين من دولة الإمارات، مؤكداً تسهيل جميع الإجراءات للراغبين بالاستثمار في المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة.وألقى محافظ المذنب عبدالرحمن السديس خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة كلمة أوضح فيها أن المهرجان أسهم في توفير الفرص الوظيفية للشباب والفتيات وتمكين الأسر المنتجة من المشاركة مما حقق الاستفادة لهم خلال فترة المهرجان.كما اطلع سمو أمير القصيم خلال الزيارة على سباقات التسارع الرملية, مستمعا إلى شرح من المشرف على المهرجان راشد الجابري، الذي بيّن أنها تشمل عدة فئات للسيارات المعدلة وغيرها من المركبات في إطار دعم هذه الرياضة.// انتهى //19:08ت م0159