الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسشهدت الساعات الأولى من الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح لمسافة 400 متر، منافسات حماسية، ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض).وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات (شاهين فرخ) و(شاهين قرناس).وتوافد مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعداد كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم.وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص جوائز تصل إلى 30 مليون ريال للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان في نسخته الخامسة.وخصص النادي جوائز للمراكز العشرة الأولى في كل شوط من مسابقة الملواح؛ ففي الأشواط التأهيلية للسعوديين، حدد نحو 102.500 ريال لكل شوط من أشواط الملاك، ومثلها لأشواط الملاك المفتوح، و167.500 ريال لكل شوط من أشواط المحترفين، أما الأشواط النهائية التي تحمل لقب كؤوس الملك عبدالعزيز، فقد خصص النادي جوائز للمراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، وهي 12 شوطاً لكل فئة (ملاك – ملاك مفتوح – محترفين).وتبلغ جوائز الملاك 300 ألف ريال لكل شوط بإجمالي 3.600.000 ريال، والقيمة ذاتها لجوائز الملاك مفتوح، وتبلغ قيمة جوائز أشواط المحترفين 6.600.000 ريال، بواقع 550 ألف لكل شوط.// انتهى //19:09ت م0160