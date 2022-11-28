الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسوقع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بهدف تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات العلمية، ودعم جهودها في العناية باللغة العربية والمحافظة عليها، واستعمالها في المجالات المختلفة، والإفادة من الخبرات والتجارب في المجال اللغوي.ووُقِّعت المذكرة في مقر المجمع بمدينة الرياض، ومثّل المجمع الأمين العام المكلف الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، ومن المركز مديره الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي.وتهدف مذكرة التعاون، إلى تعزيز التعاون في إعداد معجم موسوعي لمصطلحات الأرشيف والوثائق باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ودعمها بالصور والرسومات التوضيحية ورقيًّا ورقميًّا، وكذلك التعاون في مجال البيانات اللغوية وما يتصل بها في الأرشيف والوثائق، وترتيبها وتوسيمها، وإتاحتها للبحث والتحليل لأغراض البحث العلمي، وإنشاء المعاجم المتخصصة، وبناء تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التعاون في ترجمة الدراسات العلمية في مجال الوثائق والأرشيف من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، ونشرها حسب ما تقضيها الحاجة.كما تضم المذكرة، إلى التفاهم التعاون في مجال السياسات اللغوية المنظمة للتعامل مع الوثائق وملكيتها الفكرية وسريتها، والتعاون في ترجمة منشورات ومطبوعات المركز للغات الأجنبية الورقية والإلكترونية، والتعاون في البرامج والندوات والملتقيات والدورات التدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، علاوةً على تقديم الخدمات والاستشارات اللغوية المتصلة بالمعاجم ومجالات اللغة العربية، وتبادل المعلومات والخبرات.// انتهى //19:42ت م0163