الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.وقال: "إن هذا المشروع يأتي امتداداً للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث سيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تعزيز الاقتصاد والسياحة والنقل في المنطقة، وسيعزز من مكانة العاصمة الرياض لتكون بوابة للعالم، وجسراً يربط الشرق والغرب.وأضاف سموه: "إن المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعززاً لخطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدنفي العالم، ومواكباً لما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي، مما سيسهم في دعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي.ونوه بما تضمنه إعلان سمو ولي العهد بوضع الاستدامة ضمن أولوياته، وأن يكون ضمن المشروعات الصديقة للبيئة ومدعوماً بموارد الطاقة المتجددة، وبتصاميم تحاكي الثقافة السعودية.وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.// انتهى //19:45ت م0164