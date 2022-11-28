تبوك 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسينطلق غداً بمنطقة تبوك, مهرجان الزيتون في نسخته الثانية، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومزارعي الزيتون المنطقة، في متنزه الأمير فهد بن سلطان ويستمر خمسة أيام.وأوضح مدير الفرع المهندس هزاع الرويلي أن المهرجان يشارك فيه قرابة 24 عارضاً من مزارعي الزيتون بالمنطقة لعرض منتجاتهم من الزيتون وزيت الزيتون ومشتقاته بأنواعها وطرقها المختلفة ، إلى جانب توافر مختبر خاص بفحص الزيتون سيكون مصاحباً لفعاليات المهرجان طوال أيام إقامته, مشيرا إلى أن المهرجان سيسهم في فتح قنوات تسويقية للمزارعين لتسويق إنتاجهم من الزيت والزيتون في المنطقة والمناطق الأخرى.// انتهى //19:51ت م0166