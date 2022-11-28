المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسنفذ فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية بقباء المدينة المنورة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مبادرة تطوعية بعنوان " عذباً فراتاً " لتزويد مساجد المدينة المنورة بـ ٢٠٠ ألف عبوة ماء و٣٠ ثلاجة تبريد مياه .وتأتي مبادرة " عذباً فراتاً " ضمن المبادرات التطوعية المتواصلة للفريق لخدمة زوار المدينة المنورة والحجاج والمعتمرين والمصلين في جوامع ومساجد أحياء المدينة المنورة .// انتهى //19:51ت م0168