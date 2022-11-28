اجتماعي / فريق فرسان الصفة التطوعي بالمدينة المنورة ينفذ مبادرة "عذباً فراتاً"
الاثنين 1444/5/4 هـ الموافق 2022/11/28 م واس
المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واس
نفذ فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية بقباء المدينة المنورة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مبادرة تطوعية بعنوان " عذباً فراتاً " لتزويد مساجد المدينة المنورة بـ ٢٠٠ ألف عبوة ماء و٣٠ ثلاجة تبريد مياه .
وتأتي مبادرة " عذباً فراتاً " ضمن المبادرات التطوعية المتواصلة للفريق لخدمة زوار المدينة المنورة والحجاج والمعتمرين والمصلين في جوامع ومساجد أحياء المدينة المنورة .
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19:51ت م
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