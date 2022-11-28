الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.وقال: "إن المملكة في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تشهد نقلة تنموية ومشروعات نوعية تعزز من مكانة المملكة على المستويات الإقليمية والدولية كافة، وترسخ من مكانة المملكة اقتصادياً وسياحياً وثقافياً ولوجستياً.وأضاف معاليه: "أن مشروع مطار الملك سلمان الدولي في الرياض الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين امتداد لهذه المشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية، ومحفزة للتنمية الاقتصادية، والتنوع التجاري، وتوفير الوظائف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان سيرسخ من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ومواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.// انتهى //19:52ت م0169