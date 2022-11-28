جدة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلاً بشركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023م، عن إجراء المزيد من التغييرات الإضافية على حلبة كورنيش جدة، التي تعدُّ أسرع حلبة شوارع في العالم، وذلك قبل عودة قمة رياضة السيارات إلى سواحل البحر الأحمر خلال المدة من 17 - 19 مارس القادم.وبيَّنت شركة رياضة المحركات السعودية أن إجراء التعديلات على الحلبة جاءت بالتعاون مع مصممي حلبات سباقات الفورمولا1، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 وأخذ أراء السائقين والفرق المشاركة. بهدف زيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، بما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي تم تقديمها بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي على سيارات الفورمولا 1 منذ بداية هذا العام 2022م لجعل السباقات أكثر سلاسة وأماناً وإثارة.وأوضحت أن من أبرز التغييرات إضافة مطبات تخفيف السرعة في المنعطفات ( 3 و14 و19 و20 و21)، التي يمكن تعريفها على أنها لاصقة على الأرض مماثلة لتلك المستخدمة على الطرق السريعة، وتنبِّه السائق بالخروج من مسار الحلبة، ووفقاً لمصطلحات الفورمولا 1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال؛ مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وإبطاء السيارة، كما تمت إضافة "حفف" جانبية بدلاً من المطبات الفولاذية في المنعطفات( 4 و8 و10 و11 و17 و23)، لزيادة تحسين خطوط رؤية السائق ووضوح الرؤية، حيث شهد المنعطفان ( 14 و20) تحولاً في جدار السياج على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي بمقدار 7.5 أمتار (للمنعطف 14) و5 أمتار (للمنعطف 20) مع إضافة مطبات تخفيف السرعة، وتم إضافته بين الخط الأبيض وجدار الأمان من هذه التوسعات.كما تم تعديل جدار الأمان في المنعطفين (8 و10) لمنح السائقين مجالاً أوضح من الرؤية للمنعطف في الأمام، كما شهد المنعطفان (22 و23) تغييراً على شكلهما الذي يتخذ شكل "S" بضغطها قليلاً عبر تعديل السياج في المنعطف 23 وإضافة حافة جانبية؛ بهدف إبطاء السائقين إلى نحو (50 كم/ ساعة)، وإلى جانب التغييرات على مسار السباق، تواصل حلبة كورنيش جدة نموها لتصبح موطناً جديداً للفعاليات الرياضية والترفيهية.ومع اقترابها من الاحتفال بمرور عام على إنشائها، اقتربت الأعمال الإنشائية من الانتهاء في المارينا ونادي اليخوت، على المنعطف (13) في الحلبة والمطاعم، حيث سيمكن للجمهور الاستمتاع بأرقى وأشهي المأكولات في أثناء مشاهدة إثارة السباق في شهر مارس المقبل، حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين قبيل انطلاق النسخة الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.// انتهى //22:21ت م0185