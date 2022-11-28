جدة 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسالتقى مبعوث الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت اليوم- بمقر الأمانة بجدة- مبعوث جمهورية أوزبكستان إلى أفغانستان السفير عصمت الله إرجاشيف والوفد المرافق له.وجرى - خلال اللقاء- بحث جهود منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية أوزباكستان لدعم الشعب الأفغاني، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص، كما أكد الجانبان ضرورةَ التنسيق والتشاور والتعاون بين جميع أعضاء المنظمة؛للتخفيف من الأزمة الإنسانية لدى الشعب الأفغاني.// انتهى //22:26ت م0186