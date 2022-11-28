الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 28 نوفمبر 2022 م واسأطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة إنفورما العالمية اليوم مشروعاً مشتركاً "تحالف"، علامة تجارية عالمية للفعاليات في المملكة، حيث سيسهم المشروع المشترك الجديد في توفير فرص وظائف للمواطنين السعوديين في الفعاليات والقطاعات المشاركة، بالإضافة إلى بناء سلسلة كبيرة من الفعاليات لتخدم القطاعات الرئيسة في المملكة من ضمنها : التقنية، الذكاء الاصطناعي، الطعام، الصيدلة، الجمال، العقارات، والرعاية الصحية.ويأتي الإعلان عن شركة "تحالف" لدعم رؤية المملكة 2030 في التنوع الاقتصادي، وإيجاد فعاليات عالمية، وخلق فرص وظيفية للمواطنين السعوديين.وتهتم الشركة الجديدة لتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة لتشمل الآن مجال الفعاليات، وستستفيد "تحالف" من خبرات شركة إنفورما العالمية لإنشاء قطاع فعاليات عالمي المستوى في المملكة، الذي سيعمل على زيادة التنويع الاقتصادي، وتوفير الوصول إلى فرص جديدة للشركات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم النشاط التجاري في المملكة، كما ستدعم "تحالف" أيضًا إنشاء مسارات وظيفية جديدة للشباب في المملكة والموهوبين والمتمرسين رقميًا، ليس فقط في الفعاليات ولكن أيضًا في الفرص الإبداعية والرقمية الأوسع نطاقاً، من التقنية والعلامات التجارية إلى التسويق الرقمي وتطوير المنتجات الرقمية.كما سيتم إنشاء أكاديمية "تحالف" التي ستوفر سنويًا لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في الفعاليات الدولية من خلال سلسلة من الفرص عبر أعمال إنفورما العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاعتماد المهني للفعالية المعترف بها في القطاع.ويعتمد مشروع تحالف المشترك على التعاون الناجح بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورما، حيث أطلقوا سابقًا "ليب" المؤتمر التقني الحائز على جوائز في عام 2022 ، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والعلامة التجارية السيبرانية ذات الشهرة العالمية "بلاك هات" بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تحت مظلة موسم الرياض.وستقوم تحالف بترخيص العلامات التجارية الرائدة في السوق من إنفورما لإطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة بين الشركات والتجارب والخدمات الرقمية في عام2023 وما بعده، التي تركز في البداية على القطاعات المهمة إستراتيجيًا مثل التقنية والعقارات والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والضيافة .كما ستقوم شركة "تحالف" بجلب الفعاليات العالمية ومنها مؤتمر الذكاء الاصطناعي "DeepFest" من 6 - 9 فبراير 2023، ومهرجان الطعام والضيافة “Feast” من 24 - 26 أكتوبر 2023، ومهرجان التجميل في الشرق الأوسط "Cosmoprof"، ومعرض العقارات العالمي "”Cityscape من 10 - 13 سبتمبر 2023، ومعرض للعلامة التجارية الرائدة في الأدوية "CPHI" في الشرق الأوسط من 15 - 17 يناير2024.وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي : " أن المملكة استضافت مجموعة واسعة من الأحداث العالمية في السنوات الأخيرة، والآن من خلال شركة تحالف يستثمر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في زيادة الأحداث والفعاليات السعودية والقطاعات الإبداعية والرقمية ذات الصلة، وستكون تحالف مسهمة كبيرة في مهمة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، المتمثلة في دعم تنمية المهارات وخلق فرص عمل للشباب السعودي في القطاعات الديناميكية والمهنية، وسيسهم أيضًا في التنويع والنمو للقطاعات الرئيسة في المملكة العربية السعودية ".وأضاف الخميسي: "لقد لعبت إنفورما دورًا رائدًا في مجال الفعاليات والأحداث على المستوى الدولي، بما في ذلك التجارب الرقمية الرائدة حسب الطلب والقائمة على البيانات وقيادة مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء القطاع، لقد ساعدت هذه الخبرة في إطلاق الأحداث الناجحة معًا في الماضي وستكون لا تقدر بثمن في تقديم الخطط الطموحة التي تم الإعلان عنها اليوم، واخترنا الكلمة العربية التي تعني "تحالف"، وذلك يعكس قوة الشراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورما، وخططنا للعمل معًا بشكل وثيق في هذه المرحلة التالية من تطوير الأحداث ذات المستوى العالمي للمملكة العربية السعودية".من جانبه أوضح نائب الرئيس الإقليمي في إنفورما مايك تشامبيون، أن هدف تحالف هو التركيز على قوة وقيمة الفعاليات العالمية لدعم النمو الإستراتيجي في القطاعات الرئيسة للمملكة ، مشيراً إلى أنه يمكن للفعاليات والأحداث الكبرى أن تقدم حافزًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال توفير الوصول إلى الفرص الكبيرة، ودفع الاستثمار الداخلي وتوليد التجارة الدولية.وقال تشامبيون :" نتشرف بتوسيع شراكتنا مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لإنشاء تحالف، ونهدف معًا إلى إنشاء أحداث مستدامة على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية التي ستكون معرضًا دوليًا للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد السعودي، فضلاً عن المساهمة في الأحداث المزدهرة في المملكة، ومهمة هذا المشروع جلب الأحداث ذات المستوى العالمي إلى المملكة وأن نكون قوة إيجابية في جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للأحداث والفعاليات.// انتهى //23:33ت م0189